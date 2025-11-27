बसों पर कूटरचित नंबर प्लेट लगाकर लाखों का राजस्व चुराने का मामला

जांच के दौरान दो बसों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जो टैक्स चोरी और आपराधिक कृत्य की ओर इशारा करती हैं। वाहन संख्या आरजे-30-पीए-0816 जो कि यार्ड में खराब हालत में खड़ी थी कि जांच में पाया गया कि वाहन पर नम्बर प्लेट आरजे-30-पीए-0816 की लगी पाई गई। जबकि वाहन पर अंकित चैसिस नम्बर का मिलान करने पर चैसिस क्रमांक 373401 केआरजेड 018589 पाया गया। इसका पीओएस मशीन पर रिकार्ड जांचने पर वाहन का पंजीयन आरजे-06पीए-1551 पाया गया। इसका पंजीयन प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका था। टैक्स चोरी के लिए गलत नंबर प्लेट लगाई गई थी।