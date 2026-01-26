कॉलेज शिक्षा: सरकारी कॉलेजों में अगली कक्षाओं में प्रवेश की राह खुली

College education: The path to admission in the next classes in government colleges is now open
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर या उत्तरार्द्ध के विद्यार्थी 23 जनवरी से अपनी अगली कक्षा के लिए फीस जमा करवा सकेंगे। संयुक्त निदेशक (अकादमिक) प्रो. विजय सिंह जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और विद्यार्थियों को ई-मित्र के माध्यम से फीस जमा करवानी होगी।
आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रवेश नवीनीकरण पूरी तरह से अस्थायी होगा। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत तभी माना जाएगा जब वे अपने पिछले सेमेस्टर (द्वितीय या चतुर्थ) की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे या संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार पात्र होंगे।
प्रवेश प्रक्रिया में हुए विलंब को देखते हुए आयुक्तालय ने सभी प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण कार्य में आए व्याख्यान की कमी और दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए कॉलेज स्तर पर अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएं, ताकि अकादमिक सत्र में कोर्स पूरा करवाया जा सके।
