कॉलेज शिक्षा: सरकारी कॉलेजों में अगली कक्षाओं में प्रवेश की राह खुली

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर या उत्तरार्द्ध के विद्यार्थी 23 जनवरी से अपनी अगली कक्षा के लिए फीस जमा करवा सकेंगे। संयुक्त निदेशक (अकादमिक) प्रो. विजय सिंह जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और विद्यार्थियों को ई-मित्र के माध्यम से फीस जमा करवानी होगी।