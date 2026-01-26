26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

कॉलेज शिक्षा: सरकारी कॉलेजों में अगली कक्षाओं में प्रवेश की राह खुली

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर या उत्तरार्द्ध के विद्यार्थी 23 जनवरी से अपनी अगली कक्षा के लिए फीस जमा करवा सकेंगे। संयुक्त निदेशक (अकादमिक) [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 26, 2026

College education: The path to admission in the next classes in government colleges is now open

College education: The path to admission in the next classes in government colleges is now open

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर या उत्तरार्द्ध के विद्यार्थी 23 जनवरी से अपनी अगली कक्षा के लिए फीस जमा करवा सकेंगे। संयुक्त निदेशक (अकादमिक) प्रो. विजय सिंह जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और विद्यार्थियों को ई-मित्र के माध्यम से फीस जमा करवानी होगी।

इन कक्षाओं के लिए है आदेश

  • स्नातक: तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर
  • स्नातकोत्तर: तृतीय सेमेस्टर / उत्तरार्द्ध
  • प्रवेश पूर्णतः अस्थायी रहेगा

आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रवेश नवीनीकरण पूरी तरह से अस्थायी होगा। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत तभी माना जाएगा जब वे अपने पिछले सेमेस्टर (द्वितीय या चतुर्थ) की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे या संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार पात्र होंगे।

विद्यार्थियों के लिए 3 बड़ी बातें

  • जन-आधार अनिवार्य: फीस जमा कराने से पहले विद्यार्थियों को अपना जन-आधार वेरीफाई करवाना आवश्यक होगा। इसके बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
  • समय सीमा: विद्यार्थियों को 6 फरवरी तक ई-मित्र पर फीस जमा करानी होगी।
  • ई-मित्र पर डेटा: कॉलेज प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि पात्र विद्यार्थियों का डेटा समय रहते ई-मित्र पोर्टल पर पोस्ट कर दिया जाए।

प्राचार्य लगाएं अतिरिक्त कक्षाएं

प्रवेश प्रक्रिया में हुए विलंब को देखते हुए आयुक्तालय ने सभी प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण कार्य में आए व्याख्यान की कमी और दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए कॉलेज स्तर पर अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएं, ताकि अकादमिक सत्र में कोर्स पूरा करवाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कॉलेज शिक्षा: सरकारी कॉलेजों में अगली कक्षाओं में प्रवेश की राह खुली

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मतदान की शपथ और खरीदारी का उत्साह: भीलवाड़ा टेक्सटाइल मेले में उमड़े शहरवासी

Voting pledge and shopping enthusiasm: City residents throng the Bhilwara Textile Fair.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में गूंजेगा धर्म का सार: 1 से होगी महाभारत कथा

The essence of religion will resonate in Bhilwara: Mahabharata discourse to begin from the 1st.
भीलवाड़ा

पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई 5 साल की भर्तियों की खुलेगी फाइल

The files of recruitments made during the previous government's 5-year term will be opened.
भीलवाड़ा

ग्रामीणों के आक्रोश के आगे झुका प्रबंधन, प्रदूषण मंडल ने थमाया स्टॉप मेमो

The management bowed to the villagers' anger, and the Pollution Control Board issued a stop memo.
भीलवाड़ा

अभिषेक के लिए सहेजेंगे 40 हजार लीटर बारिश का पानी, भीलवाड़ा में बन रहा अनूठा संयम भवन

40,000 liters of rainwater will be saved for the consecration ceremony.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.