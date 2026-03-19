Good News: मेवाड़ के यात्रियों को बड़ी सौगात, उदयपुर-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब नियमित ट्रेन, 30 प्रतिशत घटेगा किराया

अब इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को ‘स्पेशल फेयर’ नहीं देना होगा, जिससे किराए में सीधे लगभग 30 प्रतिशत की कमी आएगी। इस फैसले से लंबे समय से महंगा किराया चुका रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नियमित ट्रेन का दर्जा मिलने के बाद अब यात्रियों को सामान्य किराए पर यात्रा करने का लाभ मिलेगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।