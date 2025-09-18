Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

कॉलेज अध्यनरत छात्राओं को मिलेगी 30 हजार की छात्रवृत्ति

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से मिलेगी छात्रवृत्ति

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 18, 2025

College students will get a scholarship of Rs 30,000.
College students will get a scholarship of Rs 30,000.

एमएलवी कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अध्यनरत नियमित छात्राओं को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं समानता को बेहतर करने की दृष्टि से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद ने बताया कि 10वीं व 12वीं में राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण बालिकाओं को स्थानीय महाविद्यालय में इस वर्ष से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ताकि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इस योजना में आवेदन 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। फाउंडेशन की वेबसाइट www.azimpremjifoundation.org/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, रंगीन फोटो, बैंक विवरण, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज एडमिशन फीस की रसीद आदि दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करना होगा। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति छात्रा को 30 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कॉलेज अध्यनरत छात्राओं को मिलेगी 30 हजार की छात्रवृत्ति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.