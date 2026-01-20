20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भक्ति के रंग: भक्तामर विधान में उमड़ा आस्था का सैलाब, मुनि बोले- कर्म काटने के लिए करें आराधना

आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सामने तरणताल परिसर में सोमवार को आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला। श्रुतसंवेगी मुनि आदित्यसागर के सान्निध्य में आयोजित भक्तामर मंडल विधान का समापन भक्ति और हर्षोल्लास के साथ हुआ। मंत्रोच्चार से गुंजायमान हुआ पांडाल मुनि अप्रमित सागर के मंत्रोच्चारण के बीच इंद्र-इन्द्राणियों ने श्रीजी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 20, 2026

The colors of devotion: A surge of faith witnessed at the Bhaktamar Vidhan ceremony.

The colors of devotion: A surge of faith witnessed at the Bhaktamar Vidhan ceremony.

आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सामने तरणताल परिसर में सोमवार को आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला। श्रुतसंवेगी मुनि आदित्यसागर के सान्निध्य में आयोजित भक्तामर मंडल विधान का समापन भक्ति और हर्षोल्लास के साथ हुआ।

मंत्रोच्चार से गुंजायमान हुआ पांडाल

मुनि अप्रमित सागर के मंत्रोच्चारण के बीच इंद्र-इन्द्राणियों ने श्रीजी के दरबार में भक्ति नृत्य किया। विधान की शुरुआत मुख्य पात्रों की ओर से मंगल कलश स्थापना के साथ हुई। इसमें सौधर्म इंद्र महेंद्र-विपिन सेठी, कुबेर इंद्र विकास सेठी, चक्रवर्ती नरेश गोधा, बाहुबली इंद्र राजेंद्र कुमार और महायज्ञ नायक सुरेश बडजात्या समेत अन्य श्रृदालुओं ने धर्म लाभ लिया।

आराधना समय काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए होती है

मुनि आदित्य सागर ने कहा कि जीवन में सुख-सुविधाएं भले ही कम हों, लेकिन अनुभव की पूंजी भरपूर होनी चाहिए। प्रभु की भक्ति, समर्पण और पुण्य का अनुभव ही जीवन की सच्ची शांति है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग भक्ति और आराधना को केवल समय बिताने का साधन मान लेते हैं, जबकि वास्तव में आराधना 'समय' काटने के लिए नहीं, बल्कि जन्म-जन्मान्तर के 'कर्म' काटने के लिए की जाती है।

पुण्य का बीज काट देता है दुखों का पर्वत

मुनि ने आचार्य वीरसेन स्वामी के धवलाजी ग्रंथ का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे वटवृक्ष का एक छोटा सा बीज पत्थर की चट्टान को भी दो टुकड़ों में फाड़ देता है, वैसे ही अल्प मात्रा में किया गया दान और पुण्य क्रिया हमारे दुखों के बड़े-बड़े पर्वतों को नष्ट करने की शक्ति रखती है। 24 घंटे के पापों के बीच किया गया थोड़ा सा शुभ कार्य भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। इससे पहले सौधर्म इंद्र महेंद्र सेठी के आवास से शोभायात्रा निकाली गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 09:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भक्ति के रंग: भक्तामर विधान में उमड़ा आस्था का सैलाब, मुनि बोले- कर्म काटने के लिए करें आराधना

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

A technical glitch caused chaos in the teacher recruitment exam.

A technical glitch caused chaos in the teacher recruitment exam.
भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों की ‘गंदगी’ से मिलेगी मुक्ति, अब पंचायतें संभालेंगी सफाई का जिम्मा

Government schools will be freed from 'filth'; now panchayats will take over the responsibility of cleaning.
भीलवाड़ा

बीजाक्षर मंत्रों से सजेगा भीलवाड़ा: तीन दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर 21 से

Bhilwara to be adorned with seed syllable mantras: Three-day Mantra Meditation camp from the 21st.
भीलवाड़ा

उमड़ा भक्ति का सैलाब: भक्तामर महामंडल विधान में इंद्र-इन्द्राणियों ने चढाए अर्घ्य

A surge of devotion: Indra and Indrani offered oblations at the Bhaktamar Mahamandal Vidhan ceremony.
भीलवाड़ा

बजट घोषणाओं के ‘कांटों’ में उलझा भीलवाड़ा का मिनी फूड पार्क

Bhilwara's mini food park is entangled in the 'thorns' of budget announcements.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.