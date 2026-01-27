विकसित राजस्थान की संकल्पना: पुलिस लाइन मैदान में गूंजा राष्ट्रगान, प्रभारी मंत्री ने फहराया तिरंगा

77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को अदम्य उत्साह और देशभक्ति के ज्वार के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है।