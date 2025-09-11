कांग्रेस नेताओं ने सरकार व प्रशासन पर लगाए भेदभाव के आरोप

अतिवृष्टि से परेशान किसानों को फसल मुआवजा दिलाने और पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस 19 सितम्बर को फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन करेगी। आंदोलन की शुरुआत सुबह 10 बजे अहिंसा सर्कल स्थित खटीक छात्रावास में जनसभा के साथ होगी। इसमें प्रदेश स्तर के बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि अगर आंदोलन में लाठी या गोली भी चले, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का हक हर हाल में लेकर रहेंगे।