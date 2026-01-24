जिनालय निर्माण मात्र मंदिर बनाना नहीं, साक्षात ‘जिन शासन’ की स्थापना: मुनि आदित्यसागर

वेदी प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद मुनि आदित्य सागर ससंघ विहार करते हुए हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर स्थित सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे। यहां शाम को भव्य गुरु भक्ति और आरती का आयोजन हुआ। रविवार सुबह 7 बजे अभिषेक, शांतिधारा और मुनि के प्रवचन होंगे। अहार चर्या के बाद सुबह 11:30 बजे: हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित हिन्दू सम्मेलन में मुनि आदित्य सागर शामिल होंगे। मुनि संसघ रविवार दोपहर को यहां से बांसवाड़ा के लिए विहार करेंगे। रात्रि विश्राम रविवार को हमीरगढ़ रोड स्थित नितिन स्पिनर्स पर होगा। 26 जनवरी को आहर चर्या अपना ढाबा के पास होगी। मुनि 19 से 24 फरवरी तक बांसवाड़ा में पंच कल्याणक करवाएंगे।