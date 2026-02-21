हलेड़ में कलश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब: आंबा तालाब में ग्रेनाइट के मंदिर में आज विराजेंगे जल शंकर महादेव

नवनिर्मित मंदिर में दो दिवसीय प्राण-प्रतिष्ठा समारोह शुक्रवार को उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। सुबह 10 बजे गाजे-बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इसमें पूरा गांव उमड़ पड़ा। कालूखेड़ा से निंबार्क आश्रम के महंत मोहन शरण और पूर्व सरपंच लाड देवी आचार्य ने यात्रा को रवाना किया। सिर पर मंगल कलश धारण किए मातृशक्ति और जयकारे लगाते श्रद्धालु तेजाजी के चौक, खाकल देव होते हुए जल शंकर महादेव मंदिर पहुंचे। इसके पश्चात मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां दी गईं। हलेड़ निवासी बालूराम आचार्य ने बताया कि ग्रेनाइट मंदिर का निर्माण पिछले तीन साल से चल रहा था। शिलान्यास तीन वर्ष पूर्व निंबार्क आश्रम के महंत मोहनशरण के सानिध्य में हुआ था। मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पूरे गांव के सामूहिक सहयोग से हो रहा है।