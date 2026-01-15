सूचनाओं में देरी पर खैर नहीं, लापरवाही बरतने वाले संस्था प्रधानों पर होगी कार्रवाई

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू ने आगामी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संस्था प्रधानों को निर्देशित किया कि विद्यालय निर्धारित समय के अनुसार पूरे समय संचालित होने चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इसमें लापरवाही होने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। गारू ने यह भी जोर दिया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा स्कूल प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।