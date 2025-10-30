देवउठनी के सावे और वीडीओ भर्ती परीक्षा एक ही दिन, शिक्षकों ने जताया विरोध

प्रदेश में देवउठनी एकादशी के अवसर पर इस सीजन का पहला बड़ा सावा और ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा एक ही दिन पड़ने से सरकारी कर्मचारियों, खासकर शिक्षकों में नाराजगी और विरोध बढ़ गया है। भीलवाड़ा सहित प्रदेशभर में 2 नवंबर (रविवार) को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी दिन सैकड़ों विवाह समारोह होने के कारण कई शिक्षकों ने अपनी परीक्षा ड्यूटी निरस्त कराने के आवेदन दिए हैं। केवल भीलवाड़ा जिले में ही 150 से अधिक शिक्षकों ने एडीएम (शहर) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए हैं।