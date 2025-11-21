दिव्यांग बालिकाओं को मिलेगा आर्थिक संबल, शाला दर्पण पर 25 तक अपलोड होंगे प्रस्ताव

अब तक दिव्यांग बालिकाओं के लिए दो अलग-अलग सहायता योजनाएं संचालित थीं। शारीरिक अक्षमतायुक्त बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना तथा मूक-बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। इन दोनों योजनाओं को एकीकृत करते हुए अब क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के रूप में लागू किया गया है।