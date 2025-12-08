डॉ. जांगिड़ को राज्यपाल ने दिया एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड सम्मान

इस उपलब्धि पर राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने डॉ. जांगिड़ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। राज्यपाल वागड़े ने संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं प्रसार के लिए डॉ. जांगिड़ के प्रयासों की सराहना की और उन्हें आगे भी इसी प्रकार नवीन पहल करने के लिए प्रेरित किया।