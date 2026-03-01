शिक्षा विभाग सख्त: निःशुल्क किताबों का वितरण, शाला दर्पण पर एंट्री के निर्देश

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा ने जिले के सभी 14 ब्लॉकों के लिए वितरण का विस्तृत रूट चार्ट और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वितरण का प्रथम चरण प्रारम्भ कर दिया है। वितरण 25 मार्च तक चलेगा। निशुल्क पुस्तक के लिए रूट चार्ट जारी किया है। इसके अनुसार आसीन्द, बदनोर, बनेड़ा, बिजौलियां, हुरड़ा में पुस्तकें पहुंचाई गई हैं। जहाजपुर में 12 मार्च, करेड़ा 13 मार्च, कोटड़ी 14 एवं 16 मार्च, मांडल 17 मार्च, मांडलगढ़ 18 मार्च, रायपुर 19 मार्च, सहाड़ा 20 मार्च, शाहपुरा 21 एवं 23 मार्च तथा सुवाणा ब्लॉक में 24 एवं 25 मार्च को पुस्तकों का वितरण होगा।