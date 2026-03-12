खुशखबरी: राजस्थान में बदलेगा टेक्सटाइल सेक्टर, 15 लाख युवाओं के लिए खुलेंगे नौकरियों के द्वार, ये 3 जिले बनेंगे हाईटेक हब

वित्त मंत्री ने साफ किया है कि समर्थ 2.0 केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक आधुनिक इकोसिस्टम है। इसमें पहली बार आईआईटी दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और शाही एक्सपोर्ट्स व अरविंद मिल लिमिटेड जैसे बड़े औद्योगिक घरानों को एक मंच पर लाया गया है।