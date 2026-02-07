सरकारी धन के गबन और दुरुपयोग पर शिक्षा विभाग सख्त, अफसरों को ‘अक्षरशः पालना’ के निर्देश

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने सरकारी धन और संपत्ति के दुरुपयोग, गबन और चोरी के मामलों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में अब किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वित्त विभाग के नियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।