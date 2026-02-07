7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

भीलवाड़ा

सरकारी धन के गबन और दुरुपयोग पर शिक्षा विभाग सख्त, अफसरों को 'अक्षरशः पालना' के निर्देश

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने सरकारी धन और संपत्ति के दुरुपयोग, गबन और चोरी के मामलों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में अब किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वित्त विभाग के नियमों के [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 07, 2026

The education department is taking a strict stance on embezzlement and misuse of government funds, instructing officials to follow the rules "to the letter."

The education department is taking a strict stance on embezzlement and misuse of government funds, instructing officials to follow the rules "to the letter."

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने सरकारी धन और संपत्ति के दुरुपयोग, गबन और चोरी के मामलों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में अब किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वित्त विभाग के नियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सभी संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) और डाइट प्रधानाचार्यों को पाबंद किया गया है कि वे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में त्वरित एक्शन लें।

वित्त विभाग के सर्कुलर का दिया हवाला

विभाग के वित्तीय सलाहकार की ओर से जारी पत्र में राजस्थान सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग की ओर से 16 जनवरी 2026 को जारी परिपत्र का विशेष उल्लेख किया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी संपत्ति के गबन, चोरी या हानि के प्रकरणों में वित्त विभाग की ओर से तय की गई गाइडलाइन की 'अक्षरशः पालना' की जानी चाहिए।

07 Feb 2026 09:04 am

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

प्रेमिका से चुपचान मिलने आया, परिवार ने युवती के सामने ही पेट्रोल से नहलाकर लगा दी आग, उसी की बाइक से निकाला था पेट्रोल

भीलवाड़ा

रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क को ‘ग्रीन सिग्नल’: 1292 बीघा में सजेगा उद्योगों का संसार

Rupaheli Textile Park gets the 'green signal': A world of industries will be set up across 1292 bighas.
भीलवाड़ा

बड़ा खुलासा: भीलवाड़ा में ‘भगवान भरोसे’ पशुधन, दो साल से टीकाकरण ठप

Major revelation: Livestock in Bhilwara left to fend for themselves, vaccination program stalled for two years.
भीलवाड़ा

प्रदूषण नियंत्रण मंडल का हंटर: समोड़ी रोड स्थित स्टोन क्रशर पर लटकी तलवार

Pollution Control Board's crackdown: Sword hangs over stone crusher located on Samodi Road.
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग में ‘वीकेंड’ पर भी काम: बजट तैयारियों के चलते 7 व 8 को खुले रहेंगे दफ्तर

Education department to work even on weekends: Offices will remain open on the 7th and 8th due to budget preparations.
भीलवाड़ा
