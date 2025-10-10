शिक्षा विभाग का नवाचार: राजकीय विद्यालयों में दीपावली पर जगमगाएंगे दीप

शिक्षा विभाग इस बार दीपावली से पहले सरकारी विद्यालयों को लेकर काफी सजग है। पहली बार सरकार ने नवाचार करते हुए दीपावली से पहले सरकारी स्कूलों में रंग रोगन कराने के बाद अब दीपावली पर्व को लेकर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबन्ध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक सीताराम जाट ने कहा है कि यह पर्व पूरे देश में प्रकाश पर्व के रूप में उल्लासपूर्वक मनाया जाता है, ऐसे में विद्यालयों को भी इस पर्व की गरिमा के अनुरूप सजाया-संवारा जाए। सरकार का यह नवाचार बच्चों में त्योहार के प्रति भावना को जागृत करने का काम करेगा।