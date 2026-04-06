भीलवाड़ा में नवीन न्यायालय परिसर का भूमि पूजन

समारोह को संबोधित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा ने न्याय प्रणाली में आधुनिकता के समावेश पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ई-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे नवाचार समय की मांग हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीक का उपयोग न केवल प्रभावी हो, बल्कि वह परिणामोन्मुख और व्यावहारिक भी होना चाहिए। नवीन परिसर की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित चैंबर, डिजिटल रिकॉर्ड रूम और बेहतर पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अनिवार्य बताया।