सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को मुफ्त मिलेगी पुस्तकें

शाला दर्पण के निशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में शैक्षिक सत्र 2025-26 के वितरण की शत-प्रतिशत प्रविष्टि अनिवार्य रूप से 8 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। कक्षा 1-3 तथा कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत नई निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। कक्षा 4-6 व कक्षा 8-12 के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत पुरानी व शेष नई किताबें दी जाएंगी। शाला दर्पण के प्रपत्र-09 में उन विद्यार्थियों के अभिभावक-आयकरदाता होने पर उनकी प्रविष्टि अनिवार्य रुप से करनी होगी। सत्र 2025-26 के वितरण की शत-प्रतिशत प्रविष्टि के बाद ही विद्यालय स्तर से प्रारम्भिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिन शेष स्टॉक लॉक किए जाएंगे। स्टॉक लॉक करने से पहले प्रत्येक नोडल विद्यालय की ओर से प्राप्ति, वितरण व अंतिन शेष का विस्तृत सत्यापन कराना होगा। डिमांड लॉक करने की समयावधि विद्यालय स्तर 9 से 12 दिसंबर तथा नोडल स्तर पर 13 से 15 दिसंबर तक होगी।