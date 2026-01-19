बजट से उम्मीदें: बुजुर्ग भारत को सम्मान चाहिए ना सिर्फ आश्वासन

बुजुर्गों की मांग है कि उन्हें केवल 'वोट बैंक' न समझा जाए, बल्कि हेल्थ केयर, टैक्स छूट और सामाजिक सुरक्षा के ठोस धरातल पर अधिकार दिए जाएं। इस बार के बजट में 'सिल्वर जनरेशन' की मुस्कान वापस की उम्मीद की जा रही है। भारत की आबादी में बुजुर्गों का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। 1999 की नीति आज के डिजिटल और महंगे दौर में अप्रासंगिक हो चुकी है। हेल्थ इंश्योरेंस की ऊंची दरें बुजुर्गों की बचत को निगल रही हैं। अगर बजट में इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाता है, तभी 'विकसित भारत' का सपना सार्थक होगा, क्योंकि बुजुर्गों की खुशहाली ही समाज की नींव है।