जीएसटीआर-9/9सी के बदलावों व एआई आधारित स्मार्ट कंप्लायंस पर एक्सपर्ट ने दिए सुझाव

कार्यक्रम का संचालन शाखा सचिव अक्षय सोडानी ने किया। सेमिनार में कैलाशचंद्र बाहेती, नवीन वागरेचा, अतुल सोमानी, अमित सेठ, मधु मालानी, आयुषी चेचानी, पूर्णिमा बल्दवा, दिनेश जैन, महेश डाड, महावीर गांधी, मयंक मेहरा, सुरेश अग्रवाल, सतीश सोमानी सहित अनेक सीए एवं कर विशेषज्ञों ने भाग लेकर अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया। सेमिनार को जीएसटी के नवीन मानकों एवं एआई आधारित कर प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया।