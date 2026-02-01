आस्था: 28 साल का ‘वनवास’ खत्म, सांवरिया सेठ ने सुनी अर्जी; पट्टे बहाल हुए तो चढ़ाए चांदी के अफीम डोडे

श्रद्धालु ओंकार लाल जाट और कालूराम जाट ने बताया कि यह मन्नत उनके परिवार की आजीविका और सम्मान से जुड़ी थी। वर्ष 1995-96 में नारकोटिक्स विभाग ने उनके परिवार के दो अफीम लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। उस वक्त मायूस परिवार ने सांवलिया सेठ के दरबार में अर्जी लगाई थी कि जिस दिन उनके पट्टे (लाइसेंस) बहाल होंगे, वे चांदी के अफीम डोडे बनाकर चरणों में अर्पित करेंगे।