2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

आस्था: 28 साल का ‘वनवास’ खत्म, सांवरिया सेठ ने सुनी अर्जी; पट्टे बहाल हुए तो चढ़ाए चांदी के अफीम डोडे

मेवाड़ में सेठों के सेठ कहे जाने वाले सांवलियाजी के दरबार में सोमवार को आस्था और विश्वास की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। मलूक दासजी की खेड़ी से आए एक जाट परिवार ने अपनी 28 साल पुरानी मन्नत पूरी होने पर भगवान को चांदी से बने अफीम के डोडे भेंट किए।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 02, 2026

Faith: 28 years of 'exile' ends, Sanwariya Seth listens to the plea

Faith: 28 years of 'exile' ends, Sanwariya Seth listens to the plea

मेवाड़ में सेठों के सेठ कहे जाने वाले सांवलियाजी के दरबार में सोमवार को आस्था और विश्वास की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। मलूक दासजी की खेड़ी से आए एक जाट परिवार ने अपनी 28 साल पुरानी मन्नत पूरी होने पर भगवान को चांदी से बने अफीम के डोडे भेंट किए।

श्रद्धालु ओंकार लाल जाट और कालूराम जाट ने बताया कि यह मन्नत उनके परिवार की आजीविका और सम्मान से जुड़ी थी। वर्ष 1995-96 में नारकोटिक्स विभाग ने उनके परिवार के दो अफीम लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। उस वक्त मायूस परिवार ने सांवलिया सेठ के दरबार में अर्जी लगाई थी कि जिस दिन उनके पट्टे (लाइसेंस) बहाल होंगे, वे चांदी के अफीम डोडे बनाकर चरणों में अर्पित करेंगे।

तीन दशक का इंतजार और 'सेठ' का चमत्कार

जाट परिवार का कहना है कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आखिर 28 साल बाद उनकी पुकार सुनी गई। साल 2025 में विभाग ने उनके निरस्त हुए दोनों लाइसेंस बहाल कर दिए। खेती शुरू हुई और पहली फसल घर आई तो परिवार खुशी से झूम उठा। इसी मन्नत को उतारने के लिए सोमवार को पूरा परिवार गाजे-बाजे के साथ सांवलियाजी पहुंचा और चांदी के डोडे भेंट किए।

मंदिर प्रशासन ने किया स्वागत

इस अवसर पर सांवलिया मंदिर मंडल प्रशासन ने भी भक्त की इस अटूट आस्था का सम्मान किया। मंदिर के अधिकारियों ने ओंकार लाल और कालूराम जाट का ऊपरना ओढ़ाकर और प्रसाद भेंट कर स्वागत किया।

क्यों चढ़ाते हैं अफीम के डोडे

मेवाड़-मालवा क्षेत्र में अफीम को 'कालासोना' माना जाता है। किसान अपनी फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक सांवलिया सेठ को ही अपना पार्टनर (हिस्सेदार) मानते हैं। मन्नत पूरी होने या अच्छी फसल होने पर यहां अफीम या चांदी के डोडेचढ़ाने की पुरानी परंपरा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 07:45 pm

Published on:

02 Feb 2026 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / आस्था: 28 साल का ‘वनवास’ खत्म, सांवरिया सेठ ने सुनी अर्जी; पट्टे बहाल हुए तो चढ़ाए चांदी के अफीम डोडे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: प्रेमिका के साथ भागा प्रेमी, लड़की के घरवालों ने खोया आपा, लड़के का घर फूंका, माता-पिता को पीटा

Love affair, love affair case, Bhilwara love affair case, Bhilwara news, Rajasthan news, lovers couple eloped, lovers couple eloped in Bhilwara
भीलवाड़ा

कुलिश जन्मशती संगोष्ठी पर वक्ताएं बोलीं: आपातकाल में भी सत्ता की आंखों में आंखें डाल सच बोले कुलिश जी

Seminar on the birth centenary of Kapoorchand Kulish, founder of Rajasthan Patrika
समाचार

दो दिन में सात मामले दर्ज, दो आरोपी गिरफ्तार, एक जेसीबी व दस ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

Seven cases registered in two days, two accused arrested, one JCB and ten tractor-trolleys seized
भीलवाड़ा

चांदी में 13 हजार तथा सोने में 3 हजार रुपए की गिरावट

Silver prices fell by Rs 13,000 and gold by Rs 3,000
भीलवाड़ा

गारनेट माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 20 सेपरेटर मशीनें और 3 ट्रैक्टर जब्त

Police crackdown on garnet mafia, seize 20 separator machines and 3 tractors
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.