रिफाइंड और वनस्पति से बन रहा था ‘सरस’ घी, नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार मिलावटखोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि कांस्टेबल सोनू कुमार को पुख्ता सूचना मिली थी कि सुभाषनगर पश्चिम विस्तार में बायोस्कोप के सामने वाली गली में (मकान नंबर 5, 6, 7) अवैध रूप से नकली घी का बड़ा कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने सीएमएचओ कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव, प्रयोगशाला सहायक प्रेमदत्त शर्मा और सरस डेयरी के वरिष्ठ सहायक आशुतोष पुरोहित व डेयरी टेक्नीशियन देवीलाल शर्मा की टीम को साथ लेकर मौके पर संयुक्त छापेमारी की।