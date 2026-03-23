इंजीनियरिंग का ब्लाइंड स्पॉट, शहर के चौराहे बने जानलेवा नियमों को ताक पर रखकर बना दिए ऊंचे चौड़े सर्कल

भीलवाड़ा शहर के यातायात को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए बनाए गए चौराहे अब शहरवासियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। इनके निर्माण में इंडियन रोड कांग्रेस के तय नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है। शहर के कई सर्कल इतने ऊंचे और चौड़े बना दिए गए हैं कि वाहन चालकों को सामने से आ रहा वाहन नजर ही नहीं आता। हर दिन इन ब्लाइंड स्पॉट्स पर बड़े हादसों का साया मंडरा रहा है। इससे यह गंभीर सवाल उठता है कि आखिर इन अंधे चौराहों की डिजाइन किस इंजीनियर ने पास की है। ऐसे सर्कलों को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।