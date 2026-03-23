प्रदूषण मंडल का गिट्टी क्रशर व ग्राइंडिंग यूनिट पर शिकंजा, चार उद्योगों को किया बंद

निर्णायक कार्रवाई के दौरान टीम ने पाया कि क्रशर बिना 'वेट स्प्रिंकलर सिस्टम' पानी के छिड़काव की व्यवस्था के चलाए जा रहे थे। धूल को रोकने के लिए लगाई गई चारदीवारी और ग्रीन बेल्ट की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। हवा में उड़ती धूल ने न केवल आसपास के खेतों को सफेद कर दिया है, बल्कि राहगीरों और स्थानीय निवासियों के लिए सांस लेना भी दूषित कर दिया है। प्रदूषण मंडल के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं पाई थी। संबंधित क्रशर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे नहीं करने पर हनुमत एग्रीगेट एवं बीएमडब्ल्यू एंटरप्राइजेज इन दोनों इकाइयों को 'क्लोजर नोटिस' देकर सील कर दिया गया है।