मेहरबान मौसम: इस बार ‘सोना’ उगलेगी मेवाड़ की धरा, गेहूं-चना की बंपर पैदावार के आसार

अच्छी बारिश के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। जिले के नदी-नालों, बांधों और तालाबों में पर्याप्त आवक से भू-जल स्तर सुधरा है। कुएं और ट्यूबवैल रिचार्ज होने से किसानों ने जमकर बुवाई की। जिले में इस बार कुल 3.28 लाख हेक्टेयर में रबी की बुवाई हुई है। इस साल मानसून की विदाई देर से होने के कारण खेतों में लंबे समय तक नमी बरकरार रही। इससे सरसों और चने की बुवाई समय पर और व्यापक स्तर पर हो सकी। अब कड़ाके की सर्दी और ओस की बूंदें गेहूं, जौ और सरसों की फसल की गुणवत्ता को बढ़ा रही हैं।