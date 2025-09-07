पचास फीट का नाला पन्द्रह फीट में तब्दील

विजयसिंह पथिक नगर स्थित देवस्थली चिकित्सालय के सामने पहले नाला एक भाजपा नेता के मकान की ओर जाता था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष ने नाले को नाली में बदल दिया। इससे पानी का निकास रुक गया। लव गार्डन के सामने से आ रहा नाला पहले महावीर चिकित्सालय से राजीव गांधी ऑडिटोरियम की तरफ से होता सांगानेर रोड जा रहा था, लेकिन न्यास ने इसे आईएमए सर्किल के यहां से घुमाव देकर कृष्णा हॉस्पिटल, देवरिया बालाजी से सामने से ले जाकर आगे नाले में जोड़ दिया। इससे इसका ढलान विपरीत दिशा में हो गया। देवरिया बालाजी के पीछे से होते हुए नाले को भारद्वाज हॉस्पिटल तक ले जाकर जोड़ दिया। न्यास अधिकारियों ने लव गार्डन होते हुए एक सीधा नाला कोठारी नदी में जा रहा था, उसका रास्ता बदलकर सांगानेरी गेट रोड तक उसे कई टुकड़ों में कर दिया, इससे नाले में पानी की निकासी मुश्किल हो गई। अग्रवाल समाज की धर्मशाला तथा ब्रह्माकुमारी केन्द्र के बाहर के नाले को भी बदल दिया। सांगानेर रोड से आ रहे नाले को मोतीबावजी के पीछे से ले जाकर पुन: सांगानेर रोड पर लेकर आए। यहीं पर एक नालें को करीब 90 डिग्री तक घुमा दिया गया। इसके चलते विजयसिंह पथिक नगर. कंचन विहार, सर्वेश्वर कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों में पानी भरता है।