पचास फीट का नाला पन्द्रह फीट में तब्दील

सांगानेरी गेट पेट्रोल पम्प के पास स्थित 50 फीट चौडे नाले में कचरा भरा है। इस कारण तेजी से पानी नहीं निकल पा रहा है। इस नाले के कारण हर साल तेज बारिश में विजयसिंह पथिक नगर में घरों तक में पानी घुस जाता है। अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन स्थाई समाधान नहीं निकाल रहा है। शनिवार को हुई तेज बारिश के कारण इस कॉलोनी में पानी भर गया। शिकायत पर विधायक अशोक कोठारी, नगर निगम के महापौर राकेश पाठक, जिला कलक्टर जसमीतसिंह संधू, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल समेत अन्य अधिकारी व पार्षद मौके पर पहुंचे।
न्यास की कॉलोनी लेकिन ध्यान नहीं देते
विजयसिंह पथिकनगर क्षेत्र नगर विकास न्यास के अधीन आता है। हर साल बारिश में यहां की जनता परेशानी में दिन निकालती है। तेज बारिश में तीन से चार फीट पानी भर जाता है। लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। सांगानेरी गेट पेट्रोल पम्प के पास नाले की चौड़ाई 50 फीट है, लेकिन एक किलोमीटर आगे कंचन विहार मोती बावजी के सामने चौड़ाई मात्र 15 फीट रह गई। मोती बावजी के सामने सांगानेर रोड से आने वाले नाले को भी 90 डिग्री तक घुमाव देने से पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके कारण इस क्षेत्र की कॉलोनी में पानी भर जाता है। इसका मुख्य कारण विजय सिंह पथिक नगर के कई नालों को राजनीतिक दबाव के चलते नगर विकास न्यास के अभियंताओं ने जगह-जगह घुमाव देकर पानी के आसानी से निकास को खत्म कर दिया।
नाले को बनाया नाली
विजयसिंह पथिक नगर स्थित देवस्थली चिकित्सालय के सामने पहले नाला एक भाजपा नेता के मकान की ओर जाता था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष ने नाले को नाली में बदल दिया। इससे पानी का निकास रुक गया। लव गार्डन के सामने से आ रहा नाला पहले महावीर चिकित्सालय से राजीव गांधी ऑडिटोरियम की तरफ से होता सांगानेर रोड जा रहा था, लेकिन न्यास ने इसे आईएमए सर्किल के यहां से घुमाव देकर कृष्णा हॉस्पिटल, देवरिया बालाजी से सामने से ले जाकर आगे नाले में जोड़ दिया। इससे इसका ढलान विपरीत दिशा में हो गया। देवरिया बालाजी के पीछे से होते हुए नाले को भारद्वाज हॉस्पिटल तक ले जाकर जोड़ दिया। न्यास अधिकारियों ने लव गार्डन होते हुए एक सीधा नाला कोठारी नदी में जा रहा था, उसका रास्ता बदलकर सांगानेरी गेट रोड तक उसे कई टुकड़ों में कर दिया, इससे नाले में पानी की निकासी मुश्किल हो गई। अग्रवाल समाज की धर्मशाला तथा ब्रह्माकुमारी केन्द्र के बाहर के नाले को भी बदल दिया। सांगानेर रोड से आ रहे नाले को मोतीबावजी के पीछे से ले जाकर पुन: सांगानेर रोड पर लेकर आए। यहीं पर एक नालें को करीब 90 डिग्री तक घुमा दिया गया। इसके चलते विजयसिंह पथिक नगर. कंचन विहार, सर्वेश्वर कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों में पानी भरता है।