सिस्टम की ‘हवा’ निकली: साइकिलें मिलीं पर पहिए थमे; खुशियों को घसीटते हुए घर ले गईं छात्राएं

वितरण के बाद सड़क पर अजीब स्थिति थी। कई छात्राएं अपनी नई साइकिलों को पैदल धकेलती हुई नजर आईं। वहीं, कई अभिभावक अपनी बेटियों की साइकिलों को स्कूटर या बाइक पर लादकर ले जाते दिखे। जिन छात्राओं के परिजन नहीं आए थे, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल प्रबंधन ने साइकिलों को वितरण से पहले चेक क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के लिए बिना हवा और बिना मेंटेनेंस की साइकिलें बांट दी गईं। अधिकांश साइकिलों के दोनों टायरों में हवा नदारद थी। अभिभावकों का कहना था कि कम से कम साइकिल चलाने योग्य तो दी जानी चाहिए थी।