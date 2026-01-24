Rajasthan: स्कूल में जोरदार धमाके से दहला इलाका, एक किमी तक सुनाई दी आवाज, कमरे में सो रहा था प्रिंसिपल का परिवार

धमाके के साथ दीवार गिरने से कमरे में मलबा फैल गया। मलबा दूर तक गिरा। घर में रखी अलमारी दीवार पर लगे टीवी पर जा गिरी। धमाका सुनकर वहां आसपास के लोग घरों से बाहर निकले और घटनास्थल पर पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए, ताकि धमाके के कारणों का पता लग सके। मलबे में दबने से घायल बेटियों को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।