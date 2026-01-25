शिक्षा विभाग में अब ‘नो हॉली डे’: रात 11 बजे तक खुलेंगे दफ्तर, छुट्टियों के दिन भी होगा काम

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेशभर के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान विभाग के सभी कार्यालय सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे। यह आदेश निदेशालय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के सभी कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्र के दौरान आने वाले राजपत्रित अवकाश के दिन भी दफ्तरों में ताले नहीं लटकेंगे, बल्कि नियमित रूप से कामकाज होगा।