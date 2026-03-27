भीलवाड़ा में पहली बार 24 पालकियों में विराज शहर भ्रमण पर निकलेंगे तीर्थंकर

सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से इस वर्ष भगवान महावीर का जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। 30 मार्च को शहर में निकलने वाली शोभायात्रा में भगवान ऋषभदेव से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अलग-अलग पालकियों में सवार होकर शहर भ्रमण पर निकलेंगी। आयोजन में मुनि अरह सागर, मुनि सुहित सागर और गणिनीआर्यिकाविज्ञाश्री का सानिध्य मिलेगा। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि 28 मार्च से तीन दिवसीय कार्यक्रम शुरू होगा। इसे लेकर सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सभी तैयारी की जा रही है। खास बात यह है​ कि इस शोभायात्रा में किसी एक मंदिर का नहीं शहर के सभी 18 मंदिरों को सहयोग मिल रहा है।