घर-घर दस्तक देंगे आज से शिक्षक, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाएगी सरकार

इस बार अभियान को पूरी तरह डिजिटल रूप दिया गया है। शिक्षक अब घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और उसकी रियल-टाइम प्रविष्टि नए डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर करेंगे। खास बात यह है कि सर्वे में केवल उन्हीं बच्चों का डेटा नहीं भरा जाएगा जो स्कूल नहीं जा रहे, बल्कि हर घर की जानकारी ऐप पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जाट ने कहा कि एक व्यक्ति-एक प्रवेश अभियान के तहत पूर्व विद्यार्थियों और समुदाय का सहयोग लिया जाए। सुनिश्चित करें कि आंगनबाड़ी या विद्यालय जाने योग्य एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।