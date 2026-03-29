उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को: भीलवाड़ा के 25 केंद्रों पर 7664 अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य

प्रशासन के सख्त निर्देशों के अनुसार परीक्षा के दौरान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी साइबर कैफे और ई-मित्र की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा, परीक्षा परिसर में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ आदि का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई या शिथिलता न रहे, इसके लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड (उड़नदस्ते) और पर्यवेक्षी अधिकारी निरंतर केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।