29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को: भीलवाड़ा के 25 केंद्रों पर 7664 अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य

क्यूआर कोड वाले प्रवेश पत्र और वीडियोग्राफी से मिलेगी एंट्री; केंद्रों के बाहर ई-मित्र रहेंगे बंद

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 29, 2026

Sub-Inspector Recruitment Exam on April 5 and 6: 7,664 Candidates to Try Their Luck at 25 Centers in Bhilwara

उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को: भीलवाड़ा के 25 केंद्रों पर 7664 अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 5 एवं 6 अप्रेल को होने वाली उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। भीलवाड़ा शहर में बनाए गए 25 परीक्षा केंद्रों पर 7664 अभ्यर्थी इस अहम परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा का कड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है।

गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र गग्गड़ ने बताया कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, सुरक्षित भंडारण और उनके समयबद्ध वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों, डमी अभ्यर्थियों के प्रवेश और संदिग्ध तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस के समन्वय से एक विशेष निगरानी तंत्र (सर्विलांस सिस्टम) विकसित किया गया है।

इस बार एंट्री के नियम हुए सख्त, ये होंगे बदलाव

अभ्यर्थियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कई तकनीकी सुरक्षा उपायों को अनिवार्य रूप से लागू किया है। इसी के तहत अभ्यर्थियों को इस बार क्यूआर कोड युक्त आधुनिक प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। ताकि तुरंत स्कैनिंग हो सके। पहचान के लिए अनिवार्य रूप से मूल रंगीन फोटो पहचान पत्र ही मान्य होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्ति तक सघन वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी।

100 मीटर के दायरे में नहीं खुलेंगे साइबर कैफे

प्रशासन के सख्त निर्देशों के अनुसार परीक्षा के दौरान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी साइबर कैफे और ई-मित्र की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा, परीक्षा परिसर में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ आदि का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई या शिथिलता न रहे, इसके लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड (उड़नदस्ते) और पर्यवेक्षी अधिकारी निरंतर केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।

परीक्षा का कार्यक्रम

परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को दो पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिन्दी की परीक्षा तथा दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान-जीके का पेपर होगा। पहले दिन 7664 तथा दूसरे दिन 7663 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को: भीलवाड़ा के 25 केंद्रों पर 7664 अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संस्कारों की धरा भीलवाड़ा: बालक सक्षम का सम्यकत्व वर्धन, आदिनाथ मंदिर में रत्नवृष्टि

Bhilwara, the land of values: Empowerment of child Saksham, shower of gems in Adinath temple
भीलवाड़ा

विश्व शांति की गूंज: 108 देशों के साथ भीलवाड़ा में गूंजेगा 9 अप्रेल को नवकार महामंत्र

Echoes of World Peace: Navkar Mahamantra to Resound in Bhilwara on April 9th, Joined by 108 Nations
भीलवाड़ा

उच्च शिक्षा: ऐश पोर्टल पर सटीक डेटा से ही बनेंगी पारदर्शी नीतियां, जिले के नोडल अधिकारियों का हुआ मंथन

Higher Education: Transparent Policies to be Formulated Based Solely on Accurate Data from the AISHE Portal; District Nodal Officers Hold Deliberations
भीलवाड़ा

स्वच्छ और हरित रेटिंग के लिए प्रदेश के स्कूलों का होगा नेशनल क्रॉस वेरिफिकेशन

Schools in the state will undergo national cross-verification for 'Clean and Green' ratings.
भीलवाड़ा

महावीर जन्मोत्सव: सुबह सेवा का संकल्प, शाम को भक्ति रस; 251 यूनिट रक्तदान, उमड़ा आस्था का सैलाब

Mahavir Janmotsav: A Morning Pledge of Service, an Evening Immersed in Devotion; 251 Units of Blood Donated Amidst a Surging Tide of Faith.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.