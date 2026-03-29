कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ बने किसान, 7.5 एकड़ में उगा रहे सेहत, सालाना कमा रहे 10 लाख

बिना किसी कृषि पृष्ठभूमि के इस सफर को शुरू करना त्रिपाठी के लिए आसान नहीं था। उनकी इस यात्रा के मूल में एक गहरी चिंता थी कि बाजार में उपलब्ध रसायनों और कीटनाशकों से युक्त भोजन, जो कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। इसी 'जहर' से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ उन्होंने 2021 में जमीन खरीदी। अपने ज्ञान को वैज्ञानिक आधार देने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, गाजियाबाद से 'मास्टरट्रेनर' का प्रशिक्षण लिया और कृषि विज्ञान केंद्र , भीलवाड़ा के वैज्ञानिकों के सानिध्य में अपनी तकनीकी बारीकियों को निखारा।