अब तो आंखें खोलो प्रशासन: चौराहों का हो, री-डिजाइन, जनता की जान से खेलने वाले अधिकारियों पर तय हो जिम्मेदारी

सड़क सुरक्षा के राष्ट्रीय मानकों इंडियन रोड कांग्रेस की नगर निकायों ने धज्जियां उड़ा दी हैं। आईआरसी के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि किसी भी चौराहे के बीच बने आइलैंड की ऊंचाई और उस पर बना ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए जो चालक की दृष्टि को बाधित करे। एक सामान्य कार चालक की आंखों की ऊंचाई सड़क से लगभग 1.2 मीटर मानी जाती है। नियम कहते हैं कि चौराहे पर कोई भी निर्माण इस तरह होना चाहिए कि चालक दूसरी ओर से आ रहे ट्रैफिक को आसानी से देख सके। इसे तकनीकी भाषा में 'साइट ट्रायंगल' क्लियर होना कहते हैं।