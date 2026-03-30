30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan News: गैस संकट की अफवाहों पर पुलिस सख्त, 8 गिरफ्तार; प्रशासन बोला: घबराएं नहीं, स्टॉक पर्याप्त है

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते भीलवाड़ा में भी गैस आपूर्ति ठप होने की अफवाह बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी भ्रामक पोस्टों ने गैंस एजेंसी संचालकों व प्रशासन की मशक्कत बढ़ा दी है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

kamlesh sharma

Mar 30, 2026

LPG Gas Cylinder

LPG Gas Cylinder (photo-patrika)

भीलवाड़ा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते भीलवाड़ा में भी गैस आपूर्ति ठप होने की अफवाह बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी भ्रामक पोस्टों ने गैंस एजेंसी संचालकों व प्रशासन की मशक्कत बढ़ा दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एलपीजी गैस के संकट को लेकर भ्रामक पोस्ट करने पर आठ जनों की गिरफ्तारी की है। वहीं संचालकों ने भी उपभोक्ताओं को परिजनों से ओटीपी शेयर करने और घर में खाली सिलेंडर रखने की अपील की है।

जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि जिले में एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है तथा किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। इसके बावजूद हाल के दिनों में फैल रही अफवाहों के कारण उपभोक्ताओं द्वारा पैनिक बुकिंग की जा रही है और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बन रहा है।

प्रतिदिन 18 हजार सिलेंडरों की उपलब्धता

जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र मिश्र ने बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की दैनिक खपत लगभग 11 हजार है, जबकि प्रतिदिन करीब 18 हजार सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

अनावश्यक भंडारण से बचने की सलाह

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अनावश्यक भंडारण से बचें। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल से गैस बुकिंग का प्रावधान है, अतः उपभोक्ता नियमानुसार ही बुकिंग करें। संयम एवं सहयोग से ही आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जा सकता है।

भ्रामक एवं अफवाहपूर्ण पोस्टों पर सख्त निगरानी

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि घरेलू एलपीजी गैस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही भ्रामक एवं अफवाहपूर्ण पोस्टों पर सख्त निगरानी रखते हुए कार्रवाई की गई। इसके तहत बनेड़ा पुलिस ने 4, बडलियास ने 2 एवं थाना सुभाषनगर ने 1 एवं थाना गांधीनगर ने 01 आरोपी को गिरफ्तार किया। कुल आठ जने गिरफ्तार हुए। इनमें बनेड़ा के सरदारनगर निवासी करण जाट व धीरज जाट, जोरावरपुरा निवासी अर्पित शर्मा व अर्जुन चौधरी, बड़लियास के रेण निवासी महेंद्र कुमार बैरवा व कैलाश कुमार बैरवा तथा शंभूगढ़ के बरसनी निवासी मुकेश प्रजापत एवं गायत्रीनगर निवासी दीपक सिंह शामिल हैं।

गैस एजेंसी संचालकों की अपील

एलपीजी गैस एजेंसी संचालक विनोद भंडारी, श्याम मूंदड़ा, मनीष बापना ने घरेलू उपभोक्ताओं से अपील है कि डीएसी कोड ( ओटीपी ) आपका बिल इनवॉइस होते ही, आपके मोबाइल में आ जाता है इसे घर पर देकर रखें, जिससे की सप्लाई मेन का समय खराब ना हो। दूसरा आप अपना खाली सिलेंडर तैयार रखें इधर-उधर से लेकर आने की वजह से सप्लाई मेन का समय व्यतीत ना करें। संचालकों की पीड़ा है कि उपभोक्ता घर के सदस्य से ही ओटीपी शेयर नहीं कर रहे, ऐसे में घर में उनकी अनुपिस्थति के दौरान परिवार के सदस्य भी ओटीपी नहीं बता पा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan News: गैस संकट की अफवाहों पर पुलिस सख्त, 8 गिरफ्तार; प्रशासन बोला: घबराएं नहीं, स्टॉक पर्याप्त है

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बुझ गए तीन घरों के चिराग: भविष्य संवारने निकले थे, रफ्तार ने सड़क पर लिख दी मौत, घरों में चूल्हे नहीं जले

Three Youths Killed in Bhilwara Road Crash While Heading for Exam Villages Plunged Into Mourning
भीलवाड़ा

पत्नी ने नहाते हुए खुद का अश्लील वीडियो किया वायरल, पति पर आरोप लगाकर मांगे 10 लाख रुपए

Wife Viral Video Plot in Bhilwara Husband Blackmailed for 10 Lakh Cyber Probe Exposes Conspiracy
भीलवाड़ा

एक मंच, 24 पांडुशिलाएं और 24 जिन प्रतिमाओं का एक साथ महाअभिषेक, जयकारों से गूंजा पंडाल

One stage, 24 manuscripts and 24 Jina idols were consecrated together, the pandal resounded with cheers.
भीलवाड़ा

Rajasthan News : नशे की रफ्तार ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, पिता-पुत्री की मौत, मां-पत्नी लड़ रहीं जिंदगी की जंग

bhilwara accident
भीलवाड़ा

Rajasthan Accident: भीलवाड़ा में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 3 युवकों की मौत; 100 मीटर दूर गिरे बाइक सवार

Bhilwara Road Accident-5
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.