Rajasthan News: गैस संकट की अफवाहों पर पुलिस सख्त, 8 गिरफ्तार; प्रशासन बोला: घबराएं नहीं, स्टॉक पर्याप्त है

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि घरेलू एलपीजी गैस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही भ्रामक एवं अफवाहपूर्ण पोस्टों पर सख्त निगरानी रखते हुए कार्रवाई की गई। इसके तहत बनेड़ा पुलिस ने 4, बडलियास ने 2 एवं थाना सुभाषनगर ने 1 एवं थाना गांधीनगर ने 01 आरोपी को गिरफ्तार किया। कुल आठ जने गिरफ्तार हुए। इनमें बनेड़ा के सरदारनगर निवासी करण जाट व धीरज जाट, जोरावरपुरा निवासी अर्पित शर्मा व अर्जुन चौधरी, बड़लियास के रेण निवासी महेंद्र कुमार बैरवा व कैलाश कुमार बैरवा तथा शंभूगढ़ के बरसनी निवासी मुकेश प्रजापत एवं गायत्रीनगर निवासी दीपक सिंह शामिल हैं।