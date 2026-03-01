एक मंच, 24 पांडुशिलाएं और 24 जिन प्रतिमाओं का एक साथ महाअभिषेक, जयकारों से गूंजा पंडाल

महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को शहर के अग्रवाल उत्सव भवन में आस्था का अनूठा दृश्य देखने को मिला। मुनि अरह सागर, सुहित सागर और विज्ञाश्री माताजी ससंघ के सानिध्य में सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं महाअभिषेक हुआ। पंडाल में बने मुख्य मंच पर जब 24 पांडुशिलाओं पर 24 जिन प्रतिमाओं का 1008 ऋद्धि मंत्रों से अभिषेक हुआ, तो वहां मौजूद हजारों श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे और पंडाल जयकारों से गूंज उठा। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि इस दौरान मुनि अरह सागर व आर्यिका विज्ञाश्री माताजी ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। पंडित जय कुमार जैन के निर्देशन में सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ विधान दोपहर एक बजे तक चला। साढे चार घंटे चले अनुष्ठान में सैकड़ों जोड़ों ने बैठकर पुण्यार्जन किया और 1008 अर्घ समर्पित किए। 24 हवन कुंडों में घी व धूप की आहुतियां दी गईं। इंद्र-इंद्राणियों की ओर से मंगल कलश स्थापित किए गए।