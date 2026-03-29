संस्कारों की धरा भीलवाड़ा: बालक सक्षम का सम्यकत्व वर्धन, आदिनाथ मंदिर में रत्नवृष्टि

मंदिर परिसर में पहुँचकर बालक सक्षम ने पारंपरिक मर्यादा के अनुसार वस्त्र परिवर्तन किया। इसके पश्चात, अपने पिता सचिन झांझरी के साथ मिलकर उन्होंने मूलनायक भगवान आदिनाथ की प्रतिमा पर स्वर्ण कलश से प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। भक्तिमय वातावरण के बीच 108 रिद्धि मंत्रों के उच्चारण के साथ भव्य अभिषेक संपन्न हुआ। सक्षम ने अत्यंत श्रद्धा के साथ स्वर्ण झारी से शांतिधारा की, जिससे पूरा मंदिर परिसर मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा।