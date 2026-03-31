महावीर जन्मोत्सव पर भक्ति की नई मिसाल, एक साथ धरा पर उतरे 24 भगवान, इंद्र-सूर्य ने भी दी सलामी

सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि जुलूस से पूर्व अग्रवाल उत्सव भवन में 24 तीर्थंकरों को पाडुंशिलाओं पर विराजमान करके उन पर अभिषेक किया। बाद में विश्व की शांति के लिए सुरेश राजेश बड़जात्या व अनिल पाटनी (अजमेर) ने शांतिधारा की। उपाध्यक्ष प्रकाश गंगवाल ने बताया कि इस दौरान मुनि अरह सागर ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों पर प्रहार करते हुए कहा कि आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में महावीर का जियो और जीने दो का संदेश ही एकमात्र समाधान है। शांतिधारा केवल जल की धारा नहीं, बल्कि विश्व में सुख-शांति की प्रार्थना है।