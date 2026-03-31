पेच के बालाजी: स्वर्ण चोले में विराजेंगे हनुमान

2 अप्रेल को हनुमान जन्स्त्सव पर सुबह 6:15 बजे ध्वजा स्थापना एवं 24 घंटे अखंड हनुमान चालीसा पाठ का आगाज़। सुबह 9 बजे वाल्मीकि सुंदरकांड के साथ भगवान का दुग्धाभिषेक। दोपहर 12 बजे स्वर्ण चोला धारण, छप्पन भोग दर्शन और जन्मोत्सव की महाआरती। शाम को फूल बंगले के दर्शन और शहर की प्रसिद्ध भजन मंडलियों की ओर से प्रस्तुति। आयोजन को सफल बनाने के लिए नाथूराम अग्रवाल, सुनील मानसिंहका, राजेश अग्रवाल सहित पूरी टीम लगी है।