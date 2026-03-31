भव्यता के फेर में अंधा मोड़ बना गोल प्याऊ चौराहा

भीलवाड़ा शहर के सौंदर्यीकरण और महापुरुषों के सम्मान के नाम पर नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण गोल प्याऊ चौराहे पर स्थापित किए जा रहे महाराणा प्रताप सर्कल को भव्य बनाने की होड़ में निगम के तकनीकी विशेषज्ञों ने यातायात सुरक्षा के बुनियादी नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया है। सर्कल के बेस (चबूतरे) की ऊंचाई इतनी अधिक कर दी गई है कि यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को सामने से आ रहा ट्रैफिक नजर ही नहीं आता। यह चौराहा अब एक 'ब्लाइंडस्पॉट' में तब्दील हो गया है, जहां हर पल बड़ी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। विडंबना यह है कि इसी चौराहे पर पूर्व में एक ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो चुकी है, लेकिन निगम प्रशासन ने इस हृदयविदारक घटना से कोई सबक नहीं लिया।ं