सरकारी फरमान या मुसीबत: स्कूलों की मरम्मत के 17 करोड़ अटकने की नौबत

जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने संबंधित विभागों को स्मरण पत्र-03 जारी कर अल्टीमेटम दिया है। आदेश में साफ लिखा है कि पूर्व में दो बार 11 और 24 फरवरी को निर्देश देने के बावजूद बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। अब आगामी 3 दिवस में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बिल पेश करने होंगे। सबसे बड़ा पेंच यह फंसा दिया गया है कि यदि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट खर्च नहीं हुआ और अगले साल देनदारियां गईं, तो उसका भुगतान कार्यकारी संस्था विभाग को अपने स्वयं के बजट मद से करना होगा।