भीलवाड़ा की चार होनहार छात्राओं को मिलेगी 1.15 लाख तक सहायता

Four bright girl students of Bhilwara will get assistance up to Rs 1.15 lakh.
राजस्थान की मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत प्रतिभाशाली बालिकाओं को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना में हर जिले से 4 बालिकाओं का चयन होगा। इसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाली छात्राएं, एक बीपीएल श्रेणी की बालिका और एक अनाथ बालिका शामिल होगी। चयनित छात्राओं को कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए 1 लाख 15 हजार रुपए की वित्तीय सहायता 'बालिका शिक्षा फाउंडेशन' के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
यह होगी चयन प्रक्रिया
राज्य के हर जिले से 4 बालिकाओं का चयन होगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त छात्रा। बीपीएल श्रेणी की एक बालिका तथा अनाथ बालिका (जिसने न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों का चयन होगा।
इस योजना में यह होगा लाभ
चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययन के लिए 1 लाख 15 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह सहायता व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए प्रदान की जाएगी। इसकी नोडल एजेंसी 'बालिका शिक्षा फाउंडेशन' को नियुक्त किया गया है।
