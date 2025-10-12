भीलवाड़ा की चार होनहार छात्राओं को मिलेगी 1.15 लाख तक सहायता

राजस्थान की मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत प्रतिभाशाली बालिकाओं को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना में हर जिले से 4 बालिकाओं का चयन होगा। इसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाली छात्राएं, एक बीपीएल श्रेणी की बालिका और एक अनाथ बालिका शामिल होगी। चयनित छात्राओं को कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए 1 लाख 15 हजार रुपए की वित्तीय सहायता 'बालिका शिक्षा फाउंडेशन' के माध्यम से प्रदान की जाएगी।