कांग्रेस को ये कैसी मजबूती: पदभार ग्रहण में खुलकर सामने आई गुटबाजी

शहर जिलाध्यक्ष शिवराम खटीक (जीपी) चित्रकूट धाम से शुरू हुई रैली में नीरज गुर्जर और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल पर सवार होकर रेलवे स्टेशन पहुंचे और आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रैली बाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंची। पदभार ग्रहण के बाद शिवराम ने भरोसा दिलाया कि वह पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाएंगे और जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। समारोह को भीलवाड़ा विधानसभा प्रभारी कैलाश झालीवाल, अक्षय त्रिपाठी, धर्मेंद्र पारीक, अनिल डांगी, याकूब मोहम्मद, रेखा हिरण, नरेंद्र रेगर व सुशीला सालवी समेत कई नेताओं ने सम्बोधित किया। संचालन राजेश चौधरी, मनोज पालीवाल व कुणाल ओझा ने किया।