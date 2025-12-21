वैज्ञानिक सोच से ही होगा भावी राष्ट्र निर्माण

संघ के प्रदेशाध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि संगठन शिक्षकों की सेवारत मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार की शिक्षा के प्रति नकारात्मक कार्यशैली से शिक्षक वर्ग पीड़ित है। प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने वेतन विसंगति, सेवारत मांगों की अनदेखी और एसआइआर में बीएलओ की मौत पर सरकार के कठोर रवैए को निंदनीय बताया। अधिवेशन में शिक्षकों ने एक स्वर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।