Bhilwara: गारनेट माफिया का काला खेल; खाकी की सरपरस्ती में अवैध वसूली, IPS जांच के घेरे में

विधायक के नजदीकी माने जाने वाले आरोपी अजय पांचाल के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें पांचाल के विधायक के साथ कई फोटो हैं। हालांकि राजस्थान पत्रिका इन वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है। पांचाल भाजपा का कार्यकर्ता है। वह वर्ष-2011 में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था। लेकिन कई समय से संगठन की बैठकों में शामिल नहीं हो रहा था। पिछले दो साल से भाजपा सरकार आते ही विधायक मीणा के नजदीकी बना हुआ था।