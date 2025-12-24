सरकारी व निजी स्कूलों में अब इको क्लब का गठन करना होगा, नही तो होगी सख्त कार्रवाई

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में ‘इको क्लब फॉर मिशन लाइफ’ के तहत इको क्लब का गठन अनिवार्य कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सीताराम जाट की ओर से इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों एवं स्कूल शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार जिन विद्यालयों में अब तक इको क्लब का गठन नहीं हुआ है, वहां तत्काल प्रभाव से क्लब का गठन कर उसकी प्रमाण-पत्र संबंधी जानकारी शत-प्रतिशत संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कराना होगा। जाट ने कहा कि विद्यालयों को 31 दिसंबर तक इको क्लब का गठन कर उससे संबंधित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस कार्य की निगरानी संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे, जो अपने क्षेत्राधिकार के सभी संस्था प्रधानों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।