सरकारी स्कूलों की ‘गंदगी’ से मिलेगी मुक्ति, अब पंचायतें संभालेंगी सफाई का जिम्मा

नए आदेशों के अनुसार अब सफाई का काम केवल स्कूल के बाहर तक सीमित नहीं रहेगा। चारदीवारी के अंदर का पूरा परिसर और शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी पंचायतों की होगी। इसके लिए विशेष संवेदकों को नियुक्त किया गया है। ये संवेदक न केवल कचरा इकट्ठा करेंगे, बल्कि शौचालयों की स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए एक स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद माहौल मिल सके।