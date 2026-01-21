21 जनवरी 2026,

भीलवाड़ा

बजरी का ‘संकट’: भीलवाड़ा में 5 लीज बंद, महंगी होगी रेत

भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर बजरी का बड़ा संकट हो गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अहम फैसले के बाद भीलवाड़ा में चल रही 9 में से 5 प्रमुख बजरी लीज तत्काल प्रभाव से बंद हो गई हैं। न्यायालय ने पिछले दो वर्षों में नीलाम की गई जिले की सभी 48 बजरी लीज

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 21, 2026

Gravel 'crisis': 5 leases closed in Bhilwara, sand will become more expensive.

Gravel 'crisis': 5 leases closed in Bhilwara, sand will become more expensive.

भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर बजरी का बड़ा संकट हो गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अहम फैसले के बाद भीलवाड़ा में चल रही 9 में से 5 प्रमुख बजरी लीज तत्काल प्रभाव से बंद हो गई हैं। न्यायालय ने पिछले दो वर्षों में नीलाम की गई जिले की सभी 48 बजरी लीज को रद्द करने के आदेश दिए हैं। फैसले से न केवल निर्माण क्षेत्र प्रभावित होगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी भारी बोझ पड़ना तय है।

खनिज विभाग पर 129 करोड़ का भार

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकार को लीज धारकों की ओर से जमा कराई गई राशि वापस लौटानी होगी। इसके तहत भीलवाड़ा खनिज विभाग को 111 करोड़ रुपए और बिजौलियां विभाग को 18 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। अदालत के आदेश के बाद लीज धारकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। एक लीज धारक ने बताया कि सरकारी खजाने में जमा राशि तो मिल जाएगी, लेकिन मंशा पत्र, टोर जारी करवाने और जनसुनवाई जैसी प्रक्रियाओं में प्रति लीज 15 से 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जिले की 48 लीज के हिसाब से यह करीब 7 से 9 करोड़ रुपए होते हैं, जिनकी भरपाई होना मुश्किल है। लीज बंद होने से अवैध खनन को प्रोत्साहन मिलेगा।

अब केवल 4 लीज शेष, बनास में एक भी नहीं

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जिले में केवल 4 पुरानी लीज ही संचालित रहेंगी, जो मार्च 2023 से पहले की हैं। खास बात यह है कि ये चारों लीजें बनास नदी क्षेत्र से बाहर हैं। सहाड़ा में चंद्रभागा नदी, रायपुर में कोठारी नदी, आसींद व शाहपुरा में खारी नदी में है। ये लीजें भी जुलाई और दिसंबर 2027 तक समाप्त हो जाएंगी। भीलवाड़ा में बनास की बजरी की मांग सबसे अधिक रहती है। अब बनास में एक भी लीज नहीं बचने से कालाबाजारी बढ़ने और अन्य जिलों से बजरी मंगवाने के कारण दाम आसमान छू सकते हैं।

क्यों आया यह फैसला

यह आदेश भीलवाड़ा की संस्था 'डॉ. बृजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान' की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। अदालत ने पिछले दो साल की नीलामी प्रक्रिया में खामियां पाते हुए इन सभी 48 लीज (33 भीलवाड़ा व 15 बिजौलियां) को रद्द करने का निर्णय सुनाया। हालांकि न्यायालय ने सभी पक्षोें की सुनवाई 31 अक्टूबर 2025 को पूरी कर ली थी। फैसला मंगलवार को सुनाया गया।

21 Jan 2026 10:17 am

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

बड़ा फैसला: बिना नोटिस ड्रोन सर्वे कर थमाए गए करोड़ों के डिमांड नोटिस रद्द

Major decision: Demand notices worth crores issued after drone surveys conducted without prior notice have been cancelled.
भीलवाड़ा

शिक्षा रैंकिंग: चूरू प्रदेश में अव्वल, प्रदेश के टॉप-10 में भीलवाड़ा ने बनाई जगह

Education Rankings: Churu tops the state, Bhilwara secures a place in the state's top 10.
भीलवाड़ा

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा: वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए राहत, आज से दोबारा खुलेंगे आवेदन के पोर्टल

5th-8th Board Exams: Relief for students who missed out, application portals to reopen from today.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला में लगेगी 60 से अधिक स्टॉल

More than 60 stalls will be set up at the Bhilwara Textile and Handicraft Fair.
भीलवाड़ा

आसींद में पर्यावरण से खिलवाड़, चार ईंट भट्टों पर 5.20 लाख का जुर्माना

Environmental violations in Asind: Four brick kilns fined Rs. 5.20 lakh.
भीलवाड़ा
