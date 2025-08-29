भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न

भीलवाड़ा शहर में शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने भीलवाड़ा शहर की रफ्तार थाम दी। तीन घंटे से चल रही तेज बरसात से पूरा शहर जलमग्न हो गया। निचले इलाकों में दो-दो फीट तक पानी भर गया तो कई कॉलोनियों के घरों में पानी घुस गया। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जिला कलक्टर कार्यालय में आपदा प्रबंधन की टीम तैनात कर दी गई है। हालांकि अब तक किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।