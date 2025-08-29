Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न

तीन घंटे की बरसात ने शहर को बनाया तालाब, घरों-कॉलोनियों में घुसा पानी, यातायात ठप

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 29, 2025

Torrential rain in Bhilwara submerged the city
Torrential rain in Bhilwara submerged the city

भीलवाड़ा शहर में शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने भीलवाड़ा शहर की रफ्तार थाम दी। तीन घंटे से चल रही तेज बरसात से पूरा शहर जलमग्न हो गया। निचले इलाकों में दो-दो फीट तक पानी भर गया तो कई कॉलोनियों के घरों में पानी घुस गया। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जिला कलक्टर कार्यालय में आपदा प्रबंधन की टीम तैनात कर दी गई है। हालांकि अब तक किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।

प्रभावित इलाकों में लोगों की मुश्किलें

  • - विजयसिंह पथिक नगर : कई मकानों में पानी भर गया, लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर।
  • - कंचन विहार : सड़कों पर दो-दो फीट तक पानी, लोग घरों में कैद।
  • - मुख्य बाजार क्षेत्र : दुकानों के बाहर और अंदर पानी घुसने से व्यापार प्रभावित।
  • - सांगानेर रोड और पथिक नगर रोड : यातायात पूरी तरह अव्यवस्थित, वाहन बंद पड़ने की स्थिति।

स्कूलों की छुट्टी पर असमंजस

सुबह बारिश शुरू होने के बाद कई स्कूलों में छुट्टी करने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अचानक जलभराव और अव्यवस्था बढ़ने के कारण छुट्टी रोक दी गई। अभिभावक बच्चों को लेने के लिए स्कूलों के बाहर जाम में फंसे हुए है। वही प्रशासन ने भी सभी बच्चों को स्कूल में ही सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए है।

प्रशासन की तैयारी

  • - जिला कलेक्टर कार्यालय पर आपदा प्रबंधन टीम मुस्तैद।
  • - पुलिसकर्मी निचले इलाकों में गश्त कर रहे हैं।
  • - नगर निगम की टीमें नालों और मुख्य मार्गों पर जल निकासी के लिए तैनात।
  • - प्रशासन ने सिविल डिफेंस की टीम को आमजान की मदद के लिए सड़कों पर उतरा।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

बारिश से बिगड़े हालात

  • - तीन घंटे में ही पूरा शहर जलमग्न
  • - घरों और दुकानों में घुसा पानी
  • - यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त
  • -आपदा प्रबंधन दल अलर्ट पर
  • - मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का पूर्वानुमान

प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी

लोगों का कहना है कि “पानी इतना तेज आया कि घर में घुसने का मौका ही नहीं मिला।” “स्कूलों के बाहर घंटों जाम में फंसे रहे, बच्चे भीगते रहे। मंडी की बरामदों में पानी अंदर घुस गया। इससे वहा पड़ा माल खराब हो गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 01:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.